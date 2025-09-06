Lösemiyi yenen 11 yaşındaki Ali Demir için binlerce balon göğe yükseldi

Bursa’da lösemiyi yenen 11 yaşındaki Ali Demir Yakalı için Mudanya’da binlerce balon gökyüzüyle buluştu.

Lösemiyle 9 aylık zorlu bir mücadele vererek sağlığına kavuşan 11 yaşındaki Ali Demir Yakalı, Mudanya’da "sürpriz bir kutlama ile karşılandı. Fuara ailesiyle birlikte katılan Demir için yüzlerce balon gökyüzüne bırakıldı, duygu dolu anlar yaşandı.

Annesi Özlem Yakalı, babası Birkan Yakalı ve kız kardeşi Elif ile birlikte, tedavinin tamamlanmasıyla Ankara’dan Mudanya’daki evine dönen Ali Demir, Mütareke Meydanı’nda yapılan balonlu kutlama karşısında büyük bir heyecan yaşadı. Demir’e sürpriz karşılama yapmak için Mudanyalılara çağrı yapan Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç da gözyaşlarını tutamadı. Dalgıç, "Demir bizim kahramanımız. Ama Elif de ağabeyinin en büyük kahramanı. İki kardeşin dayanışması hepimize umut verdi. Evine hoş geldin Demir" diyerek küçük kahramanı tebrik etti.

"Kızımız da kahraman"

Yaşadıkları süreci anlatan anne Özlem Yakalı, oğullarına 18 Aralık 2024’te tanı konulduğunu Bursa Uludağ Üniversitesi’ndeki ilk protokolün ardından Ankara’da bir hastaneye sevk edildiğini belirterek, "Sürecimiz 9 ayda nakille bitti. 8 yaşındaki kızım Elif, ağabeyine 12’de 12 uyum ile donör oldu ve kök hücre naklimiz gerçekleştirildi. Kızım ağabeyinin ve bizim kahramanımız ve ağabeyini lösemi hastalığında şampiyon etti" ifadelerini kullandı.