LÖSEV 'Yılın Akademisyeni' ödülü sahibi Dr. Ahmet Gökçe Aslaner oldu

Lösemili Çocuklar Vakfı’nın (LÖSEV) tüm Türkiye’de üniversitelerde yürüttüğü ’FAYDA hareketi’, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Gökçe Aslaner’e “Yılın Akademisyeni” ödülünü getirdi. Aslaner’in öğrencileriyle gerçekleştirdiği farkındalık projeleri LÖSEV tarafından ödüle layık görüldü.

Üniversite öğrencilerine farkındalık, sosyal sorumluluk, iletişim ve gönüllülük bilinci aşılamayı hedefleyen LÖSEV’in FAYDA hareketi, gerçekleştirdiği projelerle Beykent Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Gökçe Aslaner’e “Yılın Akademisyeni” ödülünü getirdi.

LÖSEV ile ilgili çalışmalarından bahseden Dr. Aslaner, “2021-2022 eğitim-öğretim yılı içerisinde vermiş olduğum ‘Dijital Halkla İlişkiler’ dersi çerçevesinde LÖSEV ile bir işbirliği gerçekleştirdim. Bu çerçevede LÖSEV ile beraber dönem içerisinde çeşitli farkındalık çalışmaları gerçekleştirdik. İlk olarak dersime konuk olarak katılan LÖSEV ile fayda projeleri, üniversiteler/STK ilişkileri ve sosyal sorumluluk bilinci gibi kavramları konuşarak final projesi taslağı oluşturduk” dedi.

Öğrencilerinin dönem boyunca fayda projeleri hazırlarken bir yandan da LÖSEV’in Ankara ve İstanbul’da düzenlediği çeşitli etkinliklerinde yer aldığını söyleyen Dr. Aslaner, “Dönem sonunda ise seçilen fayda projelerini LÖSEV’in Ataşehir’de bulunan merkezine giderek yetkililere sunduk. Buradaki amacım öğrencilerimin üniversite sıralarında otururken sosyal sorumluluk bilincine sahip olmaları ve içerisinde bulundukları topluma fayda üretebilecek bir proje geliştirip bunu fark oluşturabilecekleri bir kuruma sunabilmelerini sağlamaktı” ifadelerini kullandı.