LPG Beyin ve LPG Tank Fiyatları

LPG beyni, LPG regülatörü olarak da bilinir. Ancak bu regülatör terimi tüm araçlar için kullanılmamaktadır. Regülatör, karbüratörlü bir aracın beyni olarak tanımlanır. LPG gaz silindirinden çıkan, motora gönderilen sıvının basıncını ve hacmini ayarlayan sisteme beyin regülatörü denir. LPG regülatörünün doğru ayarlanması aracınızın motor ömrünü uzatacaktır. LPG ayar vidası sayesinde araç sahipleri performansı kendileri ayarlayabilir. LPG regülatöründeki bir sorun, aracın LPG'nin yanı sıra benzinle de çalışmasını engelleyecektir.

LPG beyninde bir arıza varsa derhal giderilmeli ve onarılmalıdır. Çünkü lpg beyin, gaz miktarını kontrol eder. LPG beyni arızalıysa, ortada dengesiz bir karışım olacaktır.

BRC Türkiye LPG Tank Fiyatları

LPG dönüşümlü bir araçta gaz depolamak için kullanılan tanklara oto tank da denir. Basınçlı kaplar için özel olarak çelikten yapıldığı bilinir. Bu da LPG'nin araçlarda güvenli kullanımı için önemlidir. Aracın altına, stepnenin altına veya bagaja takılabilir. Bu doğrultuda firmamız, lpg tank fiyatları ve müşteri memnuniyeti konusunda gerekli hizmetleri vermeye devam etmektedir.

Bu tanklar, araçların benzin depolarından iki kat daha kalındır ve daha fazla güvenlik için çelikten yapılmıştır. Ayrıca su geçirmezlik açısından test edildikten sonra satılmaktadır. Bu ürünler, çeşitli laboratuvar testlerinden geçer.

BRC Türkiye Hizmetleri

Ekibimiz, her geçen gün büyümekte ve artan rekabet ortamında değerlerimize sahip çıkıp en kaliteli hizmeti sunarak ülkemize ve müşterilerimize en iyi hizmet veren portal olmayı hedefliyoruz. BRC Türkiye olarak dünyadaki hemen hemen her firmayı kaliteli hizmetlerle ağırlayarak dünya markası sayılabilecek ilk ve tek portal olmak en büyük hedefimizdir.

1960'ların sonlarına kadar, İtalya Cherasco'da faaliyet gösteren yerel gaz cihazları satıcısı olan Romano Baghetti'yi kimse duymamıştı. Costamagna Kardeşler ve Romano Bagetti arasındaki ortaklığın imzalanması, bildiğiniz ve sevdiğiniz BRC markasını yarattı.

Bu cesur işbirliği, verimli ve hızlı büyümeyle sonuçlandı. 1980 yılında LPG ve CNG sektörlerine yönelik tüm varyantların üretimine başlandı. BRC, 1991'de karbürasyon kontrollü elektronik sistemlere geçti ve bir yıl sonra 1992'de Costamagna kardeşler, BRC'yi tamamen entegre ederek M.T.M-BRC Gaz Ekipmanları’nı kurdu.