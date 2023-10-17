Lüks araç emniyet şeridindeki kamyonete çarptı: 2 yaralı

Bursa’nın Orhangazi ilçesi Yalova Yolu’nda lüks bir araç emniyet şeridinde park halinde olan bir kamyonete arkadan çarptı. Kamyonetin yanında bulunan sürücü çarpmanın şiddeti ile bariyerlerin dışına savrulurken, lüks aracın sürücüsü de yaralandı.

Kaza saat 10.00 sıralarında Orhangazi-Yalova karayolu Süpürgelik Mevkiinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre; Yalova’dan Bursa yönüne doğru giden Metin Canpolat (53) idaresindeki 35 AHG 889 plakalı lüks araç; Süpürgelik Mevkiinde emniyet şeridinde park halinde olan Hamza Ayaz’a (29) ait 63 N 1916 plakalı kamyonete çarptı.

Araç içinde sıkıştı

Çarpmanın şiddeti ile lüks araç kamyonetin altına girerken, araç sürücüsü Metin Canpolat araç içinde sıkıştı. Kaza esnasında aracın dışında yer alan kamyonet sürücüsü Hamza Ayaz ise çarpmanın şiddeti ile bariyerlerin dışına savrularak ağır yaralandı. Araç içinde sıkışan yaralı sürücü çevreden gelen vatandaşlar tarafından araç içinden çıkarıldı.

Kazada ağır yaralanan ve bariyer dışına savrulan ağır yaralı haldeki kamyonet sürücüsüne olay yerinden geçmekte olan hemşire Emine Ata ilk müdahaleyi yaptı. Bacağındaki kanamaya tampon yapan hemşire sağlık ekipleri gelene kadar da yaralının başından ayrılmadı.

Hastaneye kaldırıldılar

Kazada yaralanan lüks araç sürücüsü Metin Canpolat ile kamyonet sürücüsü Hamza Ayaz olay yerine gelen sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle Yalova-Bursa yolu tek şeritten sağlandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.