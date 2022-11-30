Lüks otomobil kaçakçılığıyla devleti 27 milyon lira zarara uğratan 37 kişi yakalandı

Alınan bilgilere göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda, geçici ithalat ve turistik kolaylıklar çerçevesinde Türk ve yabancı uyruklu şahıslar tarafından ülkeye getirilen 19 lüks aracın süresi dolmasına rağmen Türkiye’den çıkarılmadığı tespit edildi. Söz konusu araçların Interpol sorgulamalarında çoğunluğunun İsveç, Almanya, Hollanda, İngiltere, Polonya ve Fransa gibi Avrupa ülkelerinde “çalıntı” kayıtlarının bulunduğu ve Interpolce arandığı tespit edildi. Bazı araçların ise “change” yöntemiyle hurdaya ayrılmış aynı marka ve modeldeki Türk plakalı başka araçların şaselerinin, kaçak yollarla getirilen otomobillere çakıldığı ve piyasaya sürüldüğü belirlendi.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Polisi, yapılan tespitlerin ardından lüks otomobilleri bu şekilde dolaşıma soktukları iddia edilen şüphelilerin yakalanması için İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına başvurup soruşturma izni istedi. Savcılık talimatıyla teknik ve fiziki takibe alınan zanlıların yakalanması için İstanbul merkezli 14 ilde operasyon başlatıldı. Baskınlarda 37 şüphelinin yakalandığı belirtilirken, usulsüz yöntemlerle ülkeye getirildiği tespit edilen 19 lüks otomobile ise el konuldu.

El konulan araçların piyasa değerinin yaklaşık 60 milyon lirayı bulduğu ve devletin 27 milyon lira zarara uğratıldığı tespit edildi.

Operasyon çerçevesinde yakalanan 37 şüpheliler hakkında “5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet” suçundan başlatılan tahkikatın devam ettiği aktarıldı.