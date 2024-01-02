Lüks otomobili çekici yardımıyla çalan şahıslar kamerada

Esenyurt’ta lüks bir otomobili çekici yardımıyla çalan 2 şüpheli yakalanırken otomobil ise parçalanmış halde ele geçirildi. Şahısların aracı çalma anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 02 Aralık günü Esenyurt’ta meydana geldi. Y. O. İsimli kişiye ait lüks otomobil 2 şahıs tarafından çekici yardımıyla çalındı. İhbar üzerine olaya ilişkin polis ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalar neticesinde çevredeki güvenlik kameraları detaylıca incelendi. Kimlikleri tespit edilen Mürteza D. ve Halil Ş. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler lüks otomobili ise parçalanmış vaziyette ele geçirdi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edilirken olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şahısların olay yerine çekici çağırdıktan sonra aracı çaldıkları görüldü.