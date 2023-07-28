Lüks otomobilin çarptığı 14 yaşındaki çocuk 55 gün sonra hayatını kaybetti

Sakarya’nın Erenler ilçesinde satışı yeni alınan otomobilin, yolun karşısına geçmeye çalıştığı esnada çarptığı 14 yaşındaki çocuk, yaklaşık 55 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

D-650 kara yolu Karasu istikameti Küpçüler Mahallesi mevkiinde 2 Haziran günü meydana gelen kazada, satışı yeni alınan S.K. idaresindeki Volkswagen marka lüks otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 14 yaşındaki Furkan Birinci isimli bisikletli çocuğa çarptı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıyı hastaneye sevk etti. Burada tedavi altına alınan Birinci, yaklaşık 55 gün sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.