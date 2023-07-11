Lüleburgaz Belediyesi işçilerinden iş bırakma eylemi

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde belediye işçileri yarım gün iş bırakma eylemi yaptı.

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde belediye işçileri, sabah mesaiyi yapmadı. İşçiler Temizlik İşçileri Şantiyesi’nde yarım gün iş bırakma eylemi yaptı. Belediye işçileri, “İş bırakıyoruz, belediye işçilerinin ücretleri iyileştirilsin” yazılı pankart açtı.

İşçiler adına DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası İşyeri Temsilcisi Ercan Karagöbek açıklama yaptı. Karagöbek, işçilerin insanca yaşayabileceği ücret için mücadele ettiklerini belirterek, “Bu günden itibaren örgütlü olduğumuz iş yerlerinde insanca yaşayabilecekleri ücret için mücadelemizi yükselteceğini ilan ediyoruz. Tüm belediye işverenlerine çağrı yapıyoruz belediye yönetimleri her şeyden önce kendi çalışanlarına karşı sorumluluklarını yerine getirmek zorundadır. Ekonomik krizde çalışan 100 binlerce belediye işçisin sesine kulak verin. Tercihlerinizi işçilerin yaşam şartlarını iyileştirmekten yana kullanın” dedi.

İşçiler, “Yaşasın emek mücadelemiz” yeklinde sloganlar attı. Yarım günlük iş bırakma eyleminin ardından işçiler mesailerine başladı.