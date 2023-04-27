Lüleburgaz'da 'Halk ve Muhtarlar Toplantısı'

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen "Halk ve Muhtarlar Toplantısı" yoğun katılımla yapıldı.

Lüleburgaz İlçesi Halk ve Muhtarlar Toplantısı, Vali Birol Ekici başkanlığında Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, ilçe mahalle ve köy muhtarları, vatandaşlar ve ilgili kurum yetkililerinin katılımıyla gerçekleşti.

Toplantıda konuşan Vali Birol Ekici, İçişleri Bakanlığının genelgesi gereğince muhtarların ve vatandaşların sorunlarını dinlemek ve mevcut problemlerin daha hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulmasını sağlamak amacıyla bu toplantıları gerçekleştirdiklerini söyledi. Bütün kamu makamlarının halka hizmet edilmesi amacıyla ihdas edildiğinin altını çizen Vali Ekici, muhtarlar ve vatandaşların dile getirdiği sorun ve talepleri son derece önemsediklerini, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının vatandaşlarımıza hizmet etmek için her zaman görevinin başında olduğunu vurguladı.

Toplantıda, köylere ulaştırılan hizmetler, altyapı çalışmaları ve projeleriyle, gıda israfından güvenlik çalışmalarına kadar birçok konuda bilgilendirmelerde bulunuldu. Ayrıca, vatandaşların ve muhtarların talep ve istekleri dinlenerek, mahalle ve köylerin gelişimi için devlet tarafından devam eden ve planlanan projeler değerlendirildi.

Vatandaşlar tarafından kendisine iletilen konuları not alan Vali Ekici, toplantıda hazır bulunan ilgili kurum amirlerine talimat vererek, vatandaşların ilettiği sorun, şikâyet ve taleplerin kanunlar çerçevesinde biran önce çözülmesini istedi. Yapılan toplantıda tek tek dilek ve temennilerini dile getiren muhtarlar ve vatandaşlar, toplantı sonunda teşekkür ederek, memnuniyetlerini ifade ettiler.