Lüleburgaz'da 285 gram metamfetamin ele geçirildi

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 285 gram metamfetamin ele geçirilirken, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen koordineli çalışmada, Lüleburgaz ilçesinde bir araçta yapılan aramada 285 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan E.Ç. ve Y.Ç. isimli şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden E.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Y.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.