Lüleburgaz'da çöp konteynerinde çıkan yangını itfaiye söndürdü

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde çöp konteynerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Lüleburgaz'da çöp konteynerinde çıkan yangını itfaiye söndürdü
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde çöp konteynerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Lüleburgaz ilçesi Hürriyet Mahallesi Eski İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içerisine atılan yanıcı bir maddeden dolayı alev alan çöp konteyneri, etrafa kökü koku ve duman yayınca durum fark edildi.

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İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler içerisinde kalan çöp konteyneri itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.