Lüleburgaz'da depo yangını korkuttu
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, bir gıda deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde, bir gıda deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, akşam saatlerinde Lüleburgaz ilçesindeki Güneş Mahallesi Ozanlar Sokak’ta bir firmaya ait gıda deposunda meydana geldi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonrası, yangın kontrol altına alındı. Yangın sonrası depoda maddi hasar oluştu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.