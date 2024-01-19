Lüleburgaz'da itfaiyeye hatalı park engeli

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde, yangın ihbarı üzerine olay yerine gitmeye çalışan itfaiye ekibi, bir sokakta hatalı park edilen otomobiller sebebiyle zor anlar yaşadı.

Edinilen bilgiye göre, Lüleburgaz Belediyesi itfaiye müdürlü ekipleri, Kocasinan Mahallesi’nde bir iş yerinden gelen yangın ihbarı üzerine olay yerine gitmek üzere yola çıktı. Ancak olay yerinin yakınındaki bir sokaktan geçmeye çalışan itfaiye aracı, hatalı park yapılan otomobiller nedeniyle zor anlar yaşadı. Sokağın ortasında sıkışan itfaiyeciler, araç sahiplerine ulaşmaya çalıştı.

Dakikalarca süren bekleyiş sonrası, sürücülerin araçlarını çekmesiyle itfaiye aracı sokaktan geçerek olay yerine intikal etti. Sokağa hatalı park eden araç sürücülerine, trafik ekipleri cezai işlem uyguladı.

İtfaiye ekipleri ve vatandaşlar yaşanan duruma tepki göstererek, duyarlılık çağrısında bulundu.