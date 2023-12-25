Lüleburgaz'da otomobil tarlaya uçtu

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak tarlaya uçtu.

Lüleburgaz'da otomobil tarlaya uçtu
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak tarlaya uçtu.

Kaza, Lüleburgaz’a bağlı Hamzabey köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 39 ABN 171 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp yol kenarındaki tarlaya uçtu. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tek taraflı trafik kazasında yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.