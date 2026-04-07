Lüleburgaz'da otomobilin çarptığı motosikletteki 2 genç yaralandı

Lüleburgaz'da otomobilin motosiklete çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Kaza, akşam saat 17.00 sıralarında Murat Hüdavendigar Caddesi üzerinde, Lüleburgaz Devlet Hastanesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aynı istikamette seyir halinde olan bir otomobil, önünde ilerleyen motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet otomobilin altında kalarak bir süre sürüklendi.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Kazada motosiklette bulunan 2 genç yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, ardından ambulansla hastaneye kaldırıldıkları öğrenildi.

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.