Lüleburgaz'da otomobilin çarptığı motosikletteki 2 genç yaralandı
Lüleburgaz'da otomobilin motosiklete çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saat 17.00 sıralarında Murat Hüdavendigar Caddesi üzerinde, Lüleburgaz Devlet Hastanesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aynı istikamette seyir halinde olan bir otomobil, önünde ilerleyen motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet otomobilin altında kalarak bir süre sürüklendi.
Kazada motosiklette bulunan 2 genç yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, ardından ambulansla hastaneye kaldırıldıkları öğrenildi.
Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.