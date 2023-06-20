Lüleburgaz'da sağanak yağış yolları göle çevirdi

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde etkili olan sağanak yağış sebebiyle cadde ve sokaklar göle döndü.

Lüleburgaz'da sağanak yağış yolları göle çevirdi
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Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde etkili olan sağanak yağış sebebiyle cadde ve sokaklar göle döndü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde sağanak etkili oldu. Aniden bastıran sağanak sebebiyle cadde ve sokaklar göle döndü.

Sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekerken vatandaşlarda otobüs duraklarına, tente altına sığındı.