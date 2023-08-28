Lüleburgaz'da tır ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Lüleburgaz'da tır ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, 39 SY 014 plakalı otomobil ile 22 AE 333 plakalı tır, Lüleburgaz ilçe merkezi İstanbul- Edirne karayolunda çarpıştı.

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Çakmak Yapı

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken, otomobilde yolcu olarak bulunan 4 kişinin durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kaza sonrası olay yerine gelen Lüleburgaz İtfaiye ekipleri, araçlarda bulunan akü kutup başlarını sökerek, oluşabilecek yangın ihtimaline karşı önlem aldı.

Yaralamalı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.