Lüleburgaz'da umre yolcuları dualarla uğurlandı

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde kutsal topraklara gidecek umre yolcuları için uğurlama programları düzenlendi.

Sokullu Mehmet Paşa Camii’nde 20 kişilik umre kafilesi için düzenlenen ilk program Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Cami görevlisi İsmail Semiz tarafından yapılan tilavetin ardından İlçe Müftüsü Sabri Demir, umrecilere yönelik kısa bir bilgilendirme yaparak hayırlı yolculuklar diledi ve dua etti. Umre kafilesi, Yıldız Camii İhtiyaç Odaklı Kur’an Kursu öğreticisi ve grup hocası Esma Gümüş rehberliğinde kutsal yolculuğuna uğurlandı.

İkinci uğurlama programı ise Kurtuluş Camii’nde gerçekleştirildi. 15 kişilik umre kafilesi için düzenlenen program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Programda Din Hizmetleri Uzmanı Resul Çay tarafından yapılan konuşmanın ardından, Yıldız Camii imam hatibi ve umre grup hocası Ferhat Büyük rehberliğinde kafile dualarla uğurlandı. Duygusal anların yaşandığı uğurlama programlarında, umrecilerin heyecanı ve yakınlarının vedası dikkat çekti. Yapılan duaların ardından kafileler kutsal topraklara doğru yola çıktı.