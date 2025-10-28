Lüleburgaz'da üst geçitten beton parçaları düştü: Sürücü faciadan döndü

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde E-5 kara yolu üzerindeki üst geçitten kopan beton parçaları, seyir halindeki bir otomobilin üzerine düştü. Olayda can kaybı yaşanmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Olay, akşam saatlerinde Lüleburgaz ilçe merkezi Murat Hüdavendigar Caddesi E-5 kara yolu üzerindeki üst geçidin altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağmurun etkisiyle üst geçitten kopan taş ve beton parçaları, o sırada yoldan geçen bir otomobilin üzerine düştü. Aracına düşen parçalar nedeniyle büyük tehlike atlatan sürücü, faciayı kıl payı atlattı.

"Lüleburgaz Belediyesi yıllardır bu üst geçitte bakım onarım yapmadı"

İsminin açıklanmasını istemeyin otomobil sürücüsü, "Bugün akşam üzeri saat 18.00 civarında E-5 üst geçidinden aracımla geçerken, üst geçitten taş ve beton parçaları aracımın üzerine düştü. Sözde üst geçit depreme dayanıklı denilmişti. Bir yağmurda beton parçaları dökülüyor. Lüleburgaz Belediyesi yıllardır bu üst geçitte bakım onarım yapmadı. Lüleburgaz halkı ve sürücüler dikkatli olsun, umarım daha kötü olaylar yaşanmaz" diyerek, tepkisini dile getirdi.

Vatandaşlar, üst geçitte bakım ve onarım çalışmalarının ivedilikle yapılmasını isterken, benzer bir olayın yeniden yaşanmaması için yetkililere çağrıda bulundu.