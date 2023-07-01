Lüleburgaz'da yolcu treni arıza yaptı

KIRKLARELİ (İHA) – Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde, Halkalı’dan Uzunköprü yönüne giden yolcu treni arıza yaptı. Görevliler, arızanın giderilmesi için çalışma başlattı.

Halkalı’dan Uzunköprü istikametine devam etmekte olan yolcu treni, henüz bilinmeyen bir sebeple Lüleburgaz’a bağlı Kayabeyli köyünde arıza yaptı. Görevliler tarafından arızanın giderilmesi için çalışma başlatıldı. Bazı yolcular trenden inerek başka vasıtalarla yollarına devam ederken, bazı yolcular ise arızanın giderilmesini beklemeyi tercih etti.