Lüleburgaz'da zincirleme kaza: 2 yaralı, 1 otomobil yandı

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralanırken, kazaya karışan 4 otomobilden biri yanarak kullanılamaz hale geldi.

Kaza, İstanbul–Edirne yolu üzerindeki Kırıkköy Köprüsü’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 59 NC 555, 39 NM 248, 39 AAL 564 ve 59 PS 850 plakalı otomobillerin karıştığı zincirleme kazada çarpışmanın etkisiyle 59 NC 555 plakalı otomobil alev aldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yanan araca müdahale ederek yangını kontrol altına alıp söndürdü. Yangın sonucu 59 NC 555 plakalı otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan diğer araçlarda ise maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan kaza nedeniyle Edirne istikametinde trafik bir süre kontrollü olarak durduruldu. Ekiplerin çalışmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Polis ve jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.