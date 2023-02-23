Lüleburgaz'da zincirleme kaza: 2 yaralı

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde yaşanan zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saat 21.00 sıralarında Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesi Tem Otoyolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Edirne-İstanbul istikametinde seyir halinde bulunan T.E. (40) idaresindeki 38 AHD 482 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi neticesinde devrildi. Ardından aynı istikamette hareket halinde olan M.T. (45) yönetimindeki PB 0882HB tır kazayı fark edemeyerek devrilen çekiciye çarptı. Ardından O.H. (51) idaresindeki 46 ADT 608 plakalı çekici de arkadan gelerek devrilen çekiciye çarptı. Yaşanan zincirleme trafik kazasında O.H. ve T.E. isimli sürücüler yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Lüleburgaz Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne sevk edildi. Yolun iki şeridi araç trafiğine kapanırken, trafik akışı üçüncü şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.