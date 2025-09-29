Lüleburgaz'da zincirleme kaza: 3 otomobil çarpıştı
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Evrensekiz beldesi kavşağında meydana gelen zincirleme trafik kazası, sürücüler ve çevredeki vatandaşlar arasında kısa süreli paniğe sebep oldu.
Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Evrensekiz beldesi kavşağında meydana gelen zincirleme trafik kazası, sürücüler ve çevredeki vatandaşlar arasında kısa süreli paniğe sebep oldu.
İstanbul - Edirne kara yolu Evrensekiz beldesi kavşağında meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 otomobil hazar gördü. Çarpışma sonucunda can kaybı yaşanmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.
İhbar üzerine kaza mahalline gelen jandarma ekipleri, bölgede trafik bir süre kontrollü şekilde sağlandı. Yetkililer sürücülere alternatif güzergâhları tercih etmeleri yönünde uyarılarda bulundu. Yaklaşık 45 dakikalık çalışmanın ardından kazaya karışan otomobiller kaldırılarak, trafik tamamen normale döndü.