Lüleburgaz ve Çorlu huzurevleri takımlarının bocce müsabakası
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Lüleburgaz ve Çorlu huzurevleri takımları arasında bocce müsabakası yapıldı.
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde Lüleburgaz ve Çorlu huzurevleri takımları arasında bocce müsabakası yapıldı.
Kırklareli Aile Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne bağlı Lüleburgaz Huzurevi ve Çorlu Huzurevi takımları arasında bocce müsabakası düzenlendi. Neşeli bir ortamda geçen müsabakayı, Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, Çorlu Kaymakam Vekili Marmaraereğlisi Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol, huzurevlerinin yönetici ve personelleri izledi. Müsabaka 12-11 Çorlu Huzurevi’nin galibiyetiyle sonuçlandı.