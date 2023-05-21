Lüleburgazlılardan depremzedelere un yardımı

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde toplanan un yardımı dualarla deprem bölgesine gönderildi.

Lüleburgaz ilçesinde depremzedelere gönderilmek için un toplandı. Toplanan un yardımı, Vali Birol Ekici, Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, hayırseverler, STK temsilcileri ve kurum yetkililerinin da katılımı ile Sokullu Mehmet Paşa Camii ve Külliyesi önünde düzenlenen törende dualarla uğurlandı. Vali Ekici, deprem yardımlarının sağlanmasında katkıda bulunan tüm hayırseverler ve STK temsilcilerine teşekkür ederek, "Devletimiz, milletimizle gönül seferberliği içerisinde birlik ve beraberlik ruhuyla ara vermeden bölgenin yaralarının sarılması için her türlü yardım ve desteğe devam edecektir" dedi.

Toplanan yardımlar, edilen duaların ardından Kırklareli İl Özel İdaresi’ne ait kamyonla deprem bölgesine gönderildi.