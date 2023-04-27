Lütfü Türkkan'ın o sözlerine AK Parti'den tepki

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın sosyal medya hesabından vatandaşlara "yavşak" ve "süzme" diyerek hakaret etmesine tepki gösterdi.

14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimlerde yeniden Kocaeli’den milletvekili adayı gösterilen İYİ Partili Lütfü Türkkan, sosyal medya hesabında bir gönderisine yorum yapan vatandaşa hakaret etti. Lütfü Türkkan, vatandaşlara "yavşak" ve "süzme" ifadelerini kullandı. Vatandaşlara çirkin üslup kullanan Türkkan’a AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcığlu, "Kocaeli senin yüzünü görmek istemiyor" diyerek tepki göstermişti. Türkkan’a partisinden yapılan savunmaya bu kez AK Parti Kocaeli İl Başkanı Dr. Şahin Talus tepki gösterdi. "Allah kimseyi bile bile ülkesinin bölünmesine göz yumacak kadar çaresiz bırakmasın" diyen Talus, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Şu hale bakın. Kendini milliyetçi olarak konumlandıran bir parti, bir tarihte tutuklu teröristin, arkadaşlarına silah bırakın çağrısı yapmasını bahane ederek; bölücü teröristlerle bugün masa altından el ele tutuşmalarını, şehit bacısına ağır küfürler edilmesini, şehit kaymakamın babasına hakaret edilmesini, gözlerinin içine baka baka burası Kürdistan diyen hadsizlere ağzının payını verememelerini haklı göstermeye çalışıyor. Bunların şimdi seçim meydanlarında AK Parti’ye çamur atmak için bas bas bağırması da aslında yaptıkları yanlışın farkında olduklarının göstergesidir. Allah kimseyi bile bile ülkesinin bölünmesine göz yumacak kadar çaresiz bırakmasın" dedi.