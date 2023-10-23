Lyon, Fransa Ligi'nde son sıraya geriledi

Fransa Ligue 1 ekibi Lyon, konuk ettiği Clermont'a 2-1 mağlup olurken, ligde topladığı 3 puanla son sıraya geriledi.

Lyon, Fransa Ligi'nde son sıraya geriledi
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Fransa Ligue 1 ekibi Lyon, konuk ettiği Clermont’a 2-1 mağlup olurken, ligde topladığı 3 puanla son sıraya geriledi.

Fransa Ligue 1 temsilcisi Lyon, evinde karşılaştığı Clermont’a 2-1 kaybetti. Bu yenilgiyle 3 puanda kalan Lyon, Clermont’un da gerisine düşerek ligde son sıraya yerleşti. Fransa Ligi’nde 7 şampiyonluğu bulunan ekip, bu sezon ligde 9 maçta 3 beraberlik, 6 mağlubiyet alırken, henüz galibiyet sevinci yaşayamadı. Mavi-beyazlılar, bu sezon 7 gol atarken, kalesinde gördüğü 18 golle ligin en fazla gol yiyen 2. takımı konumunda bulunuyor.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Geçtiğimiz sezonu 62 puanla 7. sırada tamamlayan Lyon, bu sene Avrupa kupalarında mücadele etmeye hak kazanamamıştı.