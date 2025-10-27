IHAAW114218-KLT/27-10-2025 - M1 Konya AVM’DE Cumhuriyet’in 102’nci yılı coşkuyla kutlanıyor (Fotoğraflı) KONYA (İHA) - Konya’nın önde gelen alışveriş ve yaşam merkezlerinden M1 Konya Alışveriş Merkezi, Cumhuriyetin 102’nci yılını coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor. Fiba Commercial Properties tarafından yönetilen M1 Konya AVM, 28-29 Ekim tarihlerinde iki gün boyunca sürecek dolu ve renkli bir etkinlik programıyla ziyaretçilerini ağırlayacak. Cumhuriyet Bayramı’nın coşkusunu aileler ve çocuklarla bir arada yaşatmak amacıyla hazırlanan program kapsamında; ödüllü illüzyonist Domino Adam’ın büyüleyici performansı, Renkli Dev Bubble Show, Eğlenceli Sosis Balon Atölyesi, sevimli maskot karakterler ve neşeli çocuk dans gösterileri yer alacak. Tüm bu etkinliklerin yanı sıra, etkinliğe katılan AVM ziyaretçilerine ücretsiz pamuk şeker ikramı yapılacak. Etkinlikler, 28-29 Ekim tarihlerinde gün boyunca 4 ayrı seansta gerçekleştirilecek. M1 Konya AVM, bu özel organizasyonla Cumhuriyet Bayramı’nın milli ruhunu yaşatırken, ailelere unutulmaz anlar sunacak. (İHA-E) 27.10.2025 11:56:38 TSI NNNN