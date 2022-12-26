Maaşları ödenmeyen Ufuk Üniversitesi Hastanesi çalışanları eylem yaptı

Maaşlarının ödenmediği iddia edilen Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi çalışanları, hastanenin önünde eylem yaptı.

Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi çalışanları, maaşlarının ödenmediği gerekçesiyle hastane önünde eylem gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen eylemde hastane çalışanları maaşlarının zamanında ödenmesini talep etti. Hastane önünde gerçekleşen eyleme, Ankara Tabipler Odası (ATO) Başkanı Dr. Muharrem Baytemür ve çok sayıda asistan hekim katıldı.

"Ufuk Üniversitesinin mali açıdan bir sıkıntı yaşadığını biliyoruz"

Çalışan maaşlarının ödenmemesinin büyük bir mağduriyet olduğunu dile getiren Ankara Tabipler Odası (ATO) Başkanı Dr. Muharrem Baytemür, "Ufuk Üniversitesinin mali açıdan bir sıkıntı yaşadığını biliyoruz. Yetkililerle de konuşuyoruz ama bu sadece Ufuk Üniversitesinin sorunu değil; YÖK’ün, Sağlık Bakanlığının buraya bir şey yapması lazım. Bu hastanenin, bu fakültenin yaşaması gerekiyor. Ama bir taraftan hem mali sıkıntı var bir taraftan da çok sayıda öğretim üyesi ayrılmış. Bir eğitim sıkıntısı da oluşmaya başladı, asistan eğitimi ile ilgili ve özellikle öğrenci eğitimi ile ilgili bunun çözülmesi gerekiyor. Üniversite, bir araştırma ve eğitim merkezi en önemlisi; kar ve zarar üzerinden bir şey yapılması uygun değil. Kamusal hizmet, halkın sağlık hakkı burada önemli. Hem asistanların hem sağlık çalışanlarının başka bir geliri yok. Bir şekilde buranın desteklenmesi gerekiyor hem eğitim açısından hem mali açıdan" ifadelerini kullandı.

"Bu durum bizi maddi ve manevi olarak her geçen gün daha zor durumda bırakmaktadır"

Haziran ve Kasım aylarından bu yana sorun yaşadıklarını ve maaş alamadıklarını söyleyen Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi İç Hastalıkları Bölümü Asistan Hekim Muhammed Emir İnce, "Bilindiği üzere geçtiğimiz Haziran ve Kasım aylarında eksik veya geç yatırılan maaşlar Aralık ayında, ay sonuna gelmemize rağmen hekimlere henüz yatırılmamıştır. Bu durum bizi maddi ve manevi olarak her geçen gün daha zor durumda bırakmaktadır. Geçtiğimiz aylarda Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan ek ödeme yönetmeliği sonrası maaşlarımızda iyileştirme umutları besleyen bizler, bugün maaşımızı henüz alamamış olmanın ve mevcut belirsizliğin derin endişelerini taşımaktayız. Bu endişelerimizi her fırsatta yetkili mercilere iletmemize rağmen henüz bununla ilgili resmi bir açıklamanın yapılmaması, bizlerin yönetim tarafından umursanmadığının en açık göstergesidir. Çoğu asistan arkadaşlarımız istifa ediyorlar, başka bir yerlere gidiyorlar, hocalarımız da aynı şekilde. Burada eğitimi bu derece köreltip sonrasında ne yapmaya çalışılıyor, bunu öğrenmek istiyoruz" diye konuştu.