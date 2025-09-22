Mabel Matiz ifade vermek üzere adliyede
Şarkıcı Mabel Matiz, 'Perperişan' isimli şarkısının sözlerine ilişkin 'müstehcenlik' suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermek üzere adliyeye getirildi.
Şarkıcı Mabel Matiz, ’Perperişan’ isimli şarkısının sözlerine ilişkin ’müstehcenlik’ suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermek üzere adliyeye getirildi.
Mabel Matiz olarak bilinen şarkıcı Fatih Karaca hakkında, ’Perperişan’ isimli şarkısının sözlerine ilişkin İçişleri Bakanlığı müracaatı üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ’müstehcenlik’ suçundan soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında şüpheli Karaca, savcılığa ifade vermek üzere Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi. Şüphelinin Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu’nda ifade verme işlemlerinin ise başladığı öğrenildi.