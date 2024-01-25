Maç sonu 3'lüsü Ali Yiğit Buruk'tan

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk, İstanbulspor maçının ardından sarı-kırmızılı taraftarlara 3'lü çektirdi.

Maç sonu 3'lüsü Ali Yiğit Buruk'tan
Editör
EditörEditör
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un oğlu Ali Yiğit Buruk, İstanbulspor maçının ardından sarı-kırmızılı taraftarlara 3’lü çektirdi.

Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında Galatasaray sahasında karşı karşıya geldiği İstanbulspor’u Kerem Aktürkoğlu’nun 2 ve Mauro Icardi’nin de 1 golü ile 3-1’lik skorla mağlup etti. Mücadelenin sona ermesinin ardından sarı-kırmızılı futbolcular ile teknik ekip, galibiyeti kale arkasındaki tribüne giderek taraftarlarla kutladı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un oğlu Ali Yiğit de sarı-kırmızılı taraftarlara 3’lü çektirdi. Daha sonra ise kale arkasındaki tribüne karşı kol kola giren futbolcular ve teknik heyet beraber marşlar söyledi.