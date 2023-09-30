Maç sonu 3'lüsü Davinson Sanchez'den

Galatasaray'ın Kolombiyalı futbolcusu Davinson Sanchez, MKE Ankaragücü maçının ardından sarı-kırmızılı taraftarlara 3'lü çektirdi.

Maç sonu 3'lüsü Davinson Sanchez'den
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Galatasaray’ın Kolombiyalı futbolcusu Davinson Sanchez, MKE Ankaragücü maçının ardından sarı-kırmızılı taraftarlara 3’lü çektirdi.

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Galatasaray evinde karşı karşıya geldiği MKE Ankaragücü’nü 2-1’lik skorla mağlup etti. Mücadelenin sona ermesinin ardından sarı-kırmızılı futbolcular ile teknik heyet galibiyet sevincini tribünlere giderek yaşadı. Karşılaşmada başarılı performans sergileyen Kolombiyalı futbolcu Davinson Sanchez, kale arkasındaki taraftarların isteği üzerine 3’lü çektirdi.