Maç sonu 3'lüsü Davinson Sanchez'den
Galatasaray'ın Kolombiyalı futbolcusu Davinson Sanchez, MKE Ankaragücü maçının ardından sarı-kırmızılı taraftarlara 3'lü çektirdi.
Galatasaray’ın Kolombiyalı futbolcusu Davinson Sanchez, MKE Ankaragücü maçının ardından sarı-kırmızılı taraftarlara 3’lü çektirdi.
Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Galatasaray evinde karşı karşıya geldiği MKE Ankaragücü’nü 2-1’lik skorla mağlup etti. Mücadelenin sona ermesinin ardından sarı-kırmızılı futbolcular ile teknik heyet galibiyet sevincini tribünlere giderek yaşadı. Karşılaşmada başarılı performans sergileyen Kolombiyalı futbolcu Davinson Sanchez, kale arkasındaki taraftarların isteği üzerine 3’lü çektirdi.