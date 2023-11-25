Maç sonu 3'lüsü Dries Mertens'ten

Alanyaspor maçında 2 gol atan Galatasaray'ın Belçikalı futbolcusu Dries Mertens, oğlu Ciro ile birlikte mücadelenin ardından sarı-kırmızılı taraftarlara 3'lü çektirdi.

Maç sonu 3'lüsü Dries Mertens'ten
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline
Proline

Alanyaspor maçında 2 gol atan Galatasaray’ın Belçikalı futbolcusu Dries Mertens, oğlu Ciro ile birlikte mücadelenin ardından sarı-kırmızılı taraftarlara 3’lü çektirdi.

Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Galatasaray sahasında karşılaştığı Alanyaspor’u 4-0’lık skorla mağlup etti. Bu maçla birlikte sarı-kırmızılılar puanını 34 yaptı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı futbolcular ve teknik heyet, galibiyeti taraftarıyla kutladı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Müsabakada 2 gol atan Belçikalı futbolcu Dries Mertens, sarı-kırmızılı taraftarların isteğini kırmadı ve kucağında oğlu Ciro ile birlikte 3’lü çektirdi.