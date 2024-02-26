Maç sonu 3'lüsü Kerem Aktürkoğlu'ndan
Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Antalyaspor maçının ardından sarı-kırmızılı taraftarlara 3'lü çektirdi.
Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Antalyaspor maçının ardından sarı-kırmızılı taraftarlara 3’lü çektirdi.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında sahasında karşı karşıya geldiği Antalyaspor’u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı futbolcularla, teknik ekip galibiyeti taraftarlarla kutladı. Karşılaşmada 2 gol atan Kerem Aktürkoğlu, taraftarların isteğini kırmadı ve kale arkasındaki tribünlerinde bulunan taraftarlara 3’lü çektirdi.