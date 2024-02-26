Maç sonu 3'lüsü Kerem Aktürkoğlu'ndan

Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Antalyaspor maçının ardından sarı-kırmızılı taraftarlara 3'lü çektirdi.

Maç sonu 3'lüsü Kerem Aktürkoğlu'ndan
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Antalyaspor maçının ardından sarı-kırmızılı taraftarlara 3’lü çektirdi.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında sahasında karşı karşıya geldiği Antalyaspor’u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı futbolcularla, teknik ekip galibiyeti taraftarlarla kutladı. Karşılaşmada 2 gol atan Kerem Aktürkoğlu, taraftarların isteğini kırmadı ve kale arkasındaki tribünlerinde bulunan taraftarlara 3’lü çektirdi.

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