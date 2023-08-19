Maç sonu 3'lüsü Mauro Icardi'den
Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Trabzonspor maçının ardından sarı-kırmızılı taraftarlara 3'lü çektirdi.
Galatasaray’ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Trabzonspor maçının ardından sarı-kırmızılı taraftarlara 3’lü çektirdi.
Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Galatasaray evinde karşı karşıya geldiği Trabzonspor’u 2-0 yendi. Mücadelenin sona ermesinin ardından sarı-kırmızılı futbolcular ile teknik ekip büyük sevinç yaşadı. Futbolcular tribünlere giderek galibiyeti taraftarlarla kutladı. Maçta iki gol atan Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, kale arkasındaki taraftarlara 3’lü çektirdi.