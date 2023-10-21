Maç sonu 3'lüsü Mauro Icardi'den

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Beşiktaş derbisinin ardından sarı-kırmızılı taraftarlara 3'lü çektirdi.

Maç sonu 3'lüsü Mauro Icardi'den
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline

Galatasaray’ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Beşiktaş derbisinin ardından sarı-kırmızılı taraftarlara 3’lü çektirdi.

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray evinde karşı karşıya geldiği Beşiktaş’ı 2-1’lik skorla yendi. Mücadelenin sona ermesinin ardından sarı-kırmızılı futbolcular ile teknik ekip, büyük sevinç yaşadı. Futbolcular tribünlere giderek galibiyeti taraftarlarla kutladı. Maçta iki gol atan Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, iki kale arkasındaki taraftarlara da 3’lü çektirdi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman