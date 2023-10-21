Maç sonu 3'lüsü Mauro Icardi'den
Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Beşiktaş derbisinin ardından sarı-kırmızılı taraftarlara 3'lü çektirdi.
Galatasaray’ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Beşiktaş derbisinin ardından sarı-kırmızılı taraftarlara 3’lü çektirdi.
Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray evinde karşı karşıya geldiği Beşiktaş’ı 2-1’lik skorla yendi. Mücadelenin sona ermesinin ardından sarı-kırmızılı futbolcular ile teknik ekip, büyük sevinç yaşadı. Futbolcular tribünlere giderek galibiyeti taraftarlarla kutladı. Maçta iki gol atan Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, iki kale arkasındaki taraftarlara da 3’lü çektirdi.