Maç sonu 3'lüsü Mauro Icardi'den

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Adana Demirspor maçının ardından sarı-kırmızılı taraftarlara 3'lü çektirdi.

Maç sonu 3'lüsü Mauro Icardi'den
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline

Galatasaray’ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Adana Demirspor maçının ardından sarı-kırmızılı taraftarlara 3’lü çektirdi.

Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Galatasaray evinde karşı karşıya geldiği Adana Demirspor’u 3-1’lik skorla yendi. Mücadelenin sona ermesinin ardından sarı-kırmızılı futbolcular ile teknik ekip galibiyeti tribünlere giderek taraftarlarla kutladı. Maçta gol atan Arjantinli futbolcu Mauro Icardi ayrıca sahanın ortasında taraftarlara 3’lü çektirdi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman