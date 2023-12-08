Maç sonu 3'lüsü Mauro Icardi'den
Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Adana Demirspor maçının ardından sarı-kırmızılı taraftarlara 3'lü çektirdi.
Galatasaray’ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Adana Demirspor maçının ardından sarı-kırmızılı taraftarlara 3’lü çektirdi.
Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Galatasaray evinde karşı karşıya geldiği Adana Demirspor’u 3-1’lik skorla yendi. Mücadelenin sona ermesinin ardından sarı-kırmızılı futbolcular ile teknik ekip galibiyeti tribünlere giderek taraftarlarla kutladı. Maçta gol atan Arjantinli futbolcu Mauro Icardi ayrıca sahanın ortasında taraftarlara 3’lü çektirdi.