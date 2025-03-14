Maç sonu 3'lüsü Osimhen ve Barış Alper'den

Galatasaray'da, Antalyaspor maçının ardından Victor Osimhen ile Barış Alper Yılmaz, sarı-kırmızılı taraftarlara 3'lü çektirdi.

Maç sonu 3'lüsü Osimhen ve Barış Alper'den
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı

Galatasaray’da, Antalyaspor maçının ardından Victor Osimhen ile Barış Alper Yılmaz, sarı-kırmızılı taraftarlara 3’lü çektirdi.

Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı Antalyaspor’u 4-0 mağlup etti. Maçın ardından sarı-kırmızılı futbolcular büyük sevinç yaşadı ve galibiyeti taraftarlarla kutladı. Maçta hat-trick yapan Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen ile 1 asist yapan Barış Alper Yılmaz, kale arkasındaki taraftarların isteğini kırmadı ve 3’lü çektirdi. Daha sonra futbolcular hep birlikte galibiyet sevincini yaşadı.

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