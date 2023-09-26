Maç sonu 3'lüsü Sacha Boey'dan

Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Sacha Boey, İstanbulspor maçının ardından sarı-kırmızılı taraftarlara 3'lü çektirdi.

Maç sonu 3'lüsü Sacha Boey'dan
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Galatasaray’ın Fransız futbolcusu Sacha Boey, İstanbulspor maçının ardından sarı-kırmızılı taraftarlara 3’lü çektirdi.

Trendyol Süper Lig’in 3. hafta erteleme maçında Galatasaray Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşı karşıya geldiği İstanbulspor’u 1-0’lık skorla yendi. Mücadelenin sona ermesinin ardından sarı-kırmızılı taraftarlar, futbolcuları tribünlere çağırdı. Futbolcular daha sonra tribünlere giderek galibiyeti taraftarlarla beraber kutladı. Müsabakada başarılı performans sergileyen Fransız futbolcu Sacha Boey ayrıca taraftarların isteği kırmadı ve 3’lü çektirdi.

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