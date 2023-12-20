Maç sonu 3'lüsü Sacha Boey'dan

Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Sacha Boey, Fatih Karagümrük maçının ardından sarı-kırmızılı taraftarlara 3'lü çektirdi.

Maç sonu 3'lüsü Sacha Boey'dan
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Galatasaray’ın Fransız futbolcusu Sacha Boey, Fatih Karagümrük maçının ardından sarı-kırmızılı taraftarlara 3’lü çektirdi.

Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Galatasaray evinde Fatih Karagümrük ile karşılaşırken, sarı-kırmızılılar mücadeleden 1-0’lık skorla galip ayrıldı. Müsabakanın sona ermesinin ardından sarı-kırmızılı futbolcular, tribünlere giderek galibiyeti kutladı. Fransız futbolcu Sacha Boey ise taraftarların isteği üzerine 3’lü çektirdi.