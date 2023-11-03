Maç sonu 3'lüsü Wilfried Zaha'dan

Galatasaray'ın Fildişi Sahilli futbolcusu Wilfried Zaha, Kasımpaşa maçından sonra sarı-kırmızılı taraftarlara 3'lü çektirdi.

Maç sonu 3'lüsü Wilfried Zaha'dan
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Galatasaray’ın Fildişi Sahilli futbolcusu Wilfried Zaha, Kasımpaşa maçından sonra sarı-kırmızılı taraftarlara 3’lü çektirdi.

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray sahasında karşılaştığı Kasımpaşa’yı 2-1 mağlup etti. Müsabakanın ardından sarı-kırmızılı futbolcular, galibiyeti taraftarlarıyla kutladı. Müsabakada 2 gol kaydeden Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Zaha, kale arkasındaki taraftarların isteğini üzerine 3’lü çektirdi. Daha sonra bütün futbolcular galibiyet sevincine ortak oldu.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman