Bilecik’te oynanan 1969 Bilecik Spor Kulübü ile İzmirspor karşılaşmasında konuk takımın yedek kulübesinden bir kişi taraftarlara el hareketi yapınca ortalık karıştı.

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup 14. haftasında İstasyon Sentetik Sahası’nda 1969 Bilecik Spor Kulübü ile İzmirspor karşı karşıya geldi. Maç orta sahada ikili mücadele şeklinde başlarken, 2 takım kaleyi uzaktan şutlarla denedi. Maçın 22. dakikasında taç çizgisi kenarında mücadelede İzmirspor taç atışı kazandı. 1969 Bilecik Spor Kulübü futbolcuları bu karara topun rakipten çıktığı iddia ederek uzun süre itiraz etti. Bu taç atışı sonrasında Doğukan Güngör topu filelere göndererek durumu 1-0’a getirdi. Bu golden sonra taç atışınca yanlış karar verildiği gerekçesiyle oyuncular yardımcı hakem Neslihan Koç tepki gösterdi. Ardından oyuna ağırlığı koyan 1969 Bilecik Spor Kulübü maçın 44. dakikasında golcüsü Emir Ersoy ile yüzde yüzlük bir gol pozisyonu kaçırırken, ilk yarı İzmirspor’un 1-0’lık üstünlüğü ile sonuçlandı. Maçın ikinci yarısına iyi başlayan İzmirspor maçın 53. dakikasında Sedat Yahşi’nin golü ile durumu 2-0’a getirdi. Bu golden sonra gelişen bir İzmirspor atağında rakibine faul yapan 1969 Bilecik Spor Kulübü sporcusu Yusuf Deniz Akbay, ikinci sarıdan kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. 1969 Bilecik Spor Kulübü maçın 84. dakikasında bir penaltı atışı kazandı. Topun başına geçen Emir Ersoy topu filelere göndererek, durumu 2-1‘e getirdi. Bu gol maçın da skoru oldu.

Maç sonu taraftarlara el hareketi yapınca ortalık karıştı

Maç sonundan iki takım teknik heyeti maçın hakemlerine ateş püskürükken, İzmirspor yedek kulübünden bir kişi taraftarlara el hareketi yapınca ortalık karıştı. İzmirspor takım kaptanı Bilecik tribünlere gelerek, o kişi adına özür dilese de öfke dinmedi. 1969 Bilecik Spor Kulübü taraftar grubu Belekoma Tayfa iyi futbol sonrası takım tribünlere çağırarak alkışladı.

Maçı Bilecik Belediyeler Birliği aynı zamanda Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, ASKF Başkanı Nusret Tosun, Gençlik Spor İl Müdürü Yasin Özdemir ve çok sayıda taraftar izledi.