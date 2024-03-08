Maç sonuç 3'lüsü Kerem Demirbay'dan

Galatasaraylı futbolcu Kerem Demirbay, Çaykur Rizespor maçının ardından sarı-kırmızılı taraftarlara 3'lü çektirdi.

Maç sonuç 3'lüsü Kerem Demirbay'dan
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Galatasaraylı futbolcu Kerem Demirbay, Çaykur Rizespor maçının ardından sarı-kırmızılı taraftarlara 3’lü çektirdi.

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray evinde karşı karşıya geldiği Rizespor’u 6-2’lik skorla yendi. Mücadelenin sona ermesinin ardından sarı-kırmızılı futbolcular ile teknik ekip galibiyeti taraftarlarla kutladı. Maçta hat-trick yapan Kerem Demirbay, taraftarların isteğini kırmadı kale arkasındaki tribünlerinde bulunan sarı-kırmızılı taraftarlara 3’lü çektirdi.

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