Macaristan'dan Türkiye'deki depremzedelere uzanan yardım eli

Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü, T.C. Budapeşte Büyükelçiliği ve Macaristan Güzel Sanatlar Üniversitesi iş birliğiyle Türkiye’deki depremzedelere yardımda bulunmak amacıyla çevrim içi bağış kampanyası ve müzayede etkinliği düzenlendi.

Yunus Emre Enstitüsü, asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından depremzedelere destek olabilmek gayesiyle uluslararası alanda yürüttüğü çeşitli faaliyet ve projelerine devam ediyor. Bu çerçevede düzenlenen çevrimiçi bağış kampanyasında Macaristan Güzel Sanatlar Üniversitesi akademisyenleri ve öğrencilerinin çalışmalarının yer aldığı 100 eser satışa sunuldu. Müzayede etkinliğinde ise Macaristan’ın önde gelen sanatçılarına ait 60’tan fazla eserin 39’u satılarak 6 milyon 181 bin Macar forinti (16.000 avro) gelir elde edildi.

“Büyükelçilik olarak Macaristan genelinde yardım kampanyaları başlattık”

Programa katılan Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu, “Büyükelçilik olarak deprem felaketinin hemen akabinde Macaristan genelinde yardım kampanyaları başlattık. Bu özel yardım kampanyamızın bağışını organize eden Macaristan Güzel Sanatlar Üniversitesine büyük bir şükran borçluyuz” ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Ekşioğlu, konuşmalarının devamında ise sanatın birleştirici ve iyileştirici gücüne inandığını belirterek, her bir bağışın deprem felaketinde hayatta kalanlara umut olacağını ve iyileşmelerine katkıda bulunacağını vurguladı.

“Depremzedelere yardım etmeyi gönülden istedik”

Macaristan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Istvan Eros ise, Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü’nün Türkiye’deki depremzedelere yardım kampanyası düzenlemek için kendilerine başvurduklarını ifade ederek, “Üniversitemiz, Türkiye’deki üniversiteler, akademisyenler ve Türk sanatçılarla yakın ilişkiye sahip olduğundan depremzedelere yardım etmeyi gönülden istedik. Bu bağış kampanyasıyla sanatın iyileştirici gücünü herkes bir kez daha görmüş olacak” değerlendirmesinde bulundu.

Programın devamında ise Üniversite Şansölyesi Gergely Doczi, yardım kampanyasının detaylarına ilişkin, çevrim içi ortamda Macaristan Güzel Sanatlar Üniversitesi akademisyenleri ile öğrencilerinin çalışmalarının satışa çıkarıldığı etkinlik ve Attila Auth, Laszlo Lelkes, Agnes Rozmann, Jozsef Szurcsik gibi Macaristan’ın önde gelen sanatçılarının eşsiz eserlerinin yer aldığı müzayede etkinliği olmak üzere iki kısımdan oluştuğunu belirtti.

Şansölye Doczi, üniversite olarak ilk kez yardım kampanyası düzenlediklerini ve bu yardım çağrısına tüm üniversite camiasının cevap vererek üniversitenin tüm bölümlerinden çalışmalar sunulmasının kendileri için mutluluk verici bir durum olduğunu kaydetti.

Budapeşte Büyükelçiliği aracılığıyla Macaristan Güzel Sanatlar Üniversitesi tarafından düzenlenen çevrim içi bağış kampanyası ve müzayededen toplanan meblağ Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) bağışlanacak.