Macaristan - Türkiye maçının genel bilet satışı başladı

A Milli Futbol Takımı’nın, 2024 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında 22 Mart Cuma günü TSİ 22.45’te Macaristan ile deplasmanda oynayacağı özel müsabakanın genel bilet satışları başladı.

TFF’den yapılan açıklamada, A Milli Futbol Takımı’nın, 2024 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Budapeşte’de yer alan Puskas Arena’da 22 Mart Cuma günü TSİ 22.45’te Macaristan ile oynayacağı özel müsabakanın biletleri, www.passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama’dan ad, soyad, T.C. Kimlik / Pasaport no ve iletişim bilgileri ile satın alınabilecek. Bilet teslimat detayları ve kurallar passo sitesinde yer alacak. Ayrıca Passo dışında farklı sitelerden alınan biletler hususunda sorumluluk kabul edilmeyeceği de aktarıldı.

Macaristan - Türkiye maçının misafir tribün bilet fiyatları konumuna göre 400 ile 800 TL olarak değişiyor.