Macera Park'ta öğrenciler yaz tatillerini öğrenerek geçiriyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yaşayarak Öğrenme Macera Park'ta yaz kursları tüm hızıyla devam ediyor.

Macera Park'ta öğrenciler yaz tatillerini öğrenerek geçiriyor
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yaşayarak Öğrenme Macera Park’ta yaz kursları tüm hızıyla devam ediyor.

7-14 yaş arası öğrencilerin geleneksel okçuluk, satranç, spor tırmanışı ve drama branşlarında eğitimler aldığı Macera Park’ta öğrenciler yaz tatillerini öğrenerek geçiriyor. Öğrenmenin, özgüvenin ve heyecanın merkezi olan Macera Park’ın yaz kurslarına 200’ü aşkın öğrenci katılıyor.