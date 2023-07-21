Macera Park'ta öğrenciler yaz tatillerini öğrenerek geçiriyor
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yaşayarak Öğrenme Macera Park'ta yaz kursları tüm hızıyla devam ediyor.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yaşayarak Öğrenme Macera Park’ta yaz kursları tüm hızıyla devam ediyor.
7-14 yaş arası öğrencilerin geleneksel okçuluk, satranç, spor tırmanışı ve drama branşlarında eğitimler aldığı Macera Park’ta öğrenciler yaz tatillerini öğrenerek geçiriyor. Öğrenmenin, özgüvenin ve heyecanın merkezi olan Macera Park’ın yaz kurslarına 200’ü aşkın öğrenci katılıyor.