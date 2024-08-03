Maçın futbolcusu Ciro Immobile seçildi

Galatasaray'a karşı 2 gol atan Beşiktaş'ın İtalyan futbolcusu Ciro Immobile, Turkcell Süper Kupa maçının futbolcusu seçildi.

Maçın futbolcusu Ciro Immobile seçildi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Galatasaray’a karşı 2 gol atan Beşiktaş’ın İtalyan futbolcusu Ciro Immobile, Turkcell Süper Kupa maçının futbolcusu seçildi.

Turkcell Süper Kupa’da Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda mücadele ettiği Galatasaray’ı 5-0 mağlup etti. Mücadelede 2 gol kaydeden siyah-beyazlıların İtalyan forveti Ciro Immobile, basın mensupları tarafından yapılan oylamada karşılaşmanın futbolcusu seçildi.

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Kupa töreninde 34 yaşındaki futbolcuya, maçın futbolcusu ödülü takdim edildi.