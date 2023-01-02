Macit İşbitiren ebediyete uğurlandı
Bugün yaşama veda eden Ahşapsan Ahşap Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Macit İşbitiren, sevenlerinin gözyaşları eşliğinde ebediyete uğurlandı.
Ahşapsan ve Evyelüks kurucusu Macit İşbitiren'in cenazesi, bugün Piri Mehmet Paşa Camii'nden ikindi namazını takiben kılınan cenaze namazının ardından Silivri Yeni Alipaşa Mezarlığı'na defnedildi. İşbitiren Ailesini acı günlerinde Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Silivri SİAD başkanı Hakan Kocabaş’ın yanı sıra dost ve sevenleri yalnız bırakmadı.