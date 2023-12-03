Maçta dostluk kazandı

Bilecik'te oynana Bilecik Kolej Kız Futbol Kulübü ile Galatasaray U15 Kız Futbol Takımı kazanını dostluk oldu.

Maçta dostluk kazandı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline

Bilecik’te oynana Bilecik Kolej Kız Futbol Kulübü ile Galatasaray U15 Kız Futbol Takımı kazanını dostluk oldu.

Bilecik İstasyon Sentetik Sahası’nda Bilecik Kolej Kız Futbol Kulübü ile Galatasaray U15 Kız Futbol Takımı karşı karşıya geldi. Maç 3-3’lük skorla sonuçlanırken, Bilecik Kolej Kız Futbol Kulübü’nün üç golünü de Senanur Türkyılmaz attı. Maç sonu iki takım oyuncuları birbirlerini tebrik ederken, Bilecik Kolej Kız Futbol Kulübü geleceğe umut verdi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman