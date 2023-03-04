Maçta kafasını zemine çarpan sporcu hastaneye kaldırıldı

TBL’de Kocaelispor BŞB Kağıtspor ile Balıkesir BŞB arasındaki maçta iki sporcunun mücadelesi yaralanmayla sonuçlandı. Mücadelede yerde kalan ve kafasını sert bir şekilde zemine çarpan Kağıtspor oyuncusu Murat Erensoy hastaneye kaldırıldı.

Türkiye Basketbol Ligi’nin 19. hafta karşılaşmasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor ile Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, İzmit’te karşı karşıya geldi. İzmit Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın üçüncü periyodunda iki sporcunun çarpışması üzücü anların yaşanmasına sebep oldu. Üçüncü çeyreğin bitimine 3 dakika 54 saniye kala Balıkesir BŞB atağında 3 numaralı oyuncusu Mustafa Kürşat Özdemir ile Kağıtsporlu Murat Erensoy ikili mücadeleye girdi. Yerden yükseldikleri ikili mücadele sırasında her iki sporcu da yere düştü. Düşme sırasında kafasını zemine çarpan Murat Erensoy yerden kalkamadı. Kulüp sağlıkçılarının müdahalesinin ardından 112 Acil Sağlık ekipleri sahaya girerek ilk muayenesini yaptı. Boyunluk takılan Murat Erensoy sedyeye alınarak en yakın hastaneye götürüldü. Karşılaşma beş dakikalık aranın ardından kaldığı yerden devam etti.